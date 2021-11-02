«Талибан»* запретил использование иностранных валют в Афганистане
Радикальное движение «Талибан»* запретило жителям использовать иностранные валюты в Афганистане. Об этом сообщил представитель движения Забихулла Муджахид во вторник, 2 ноября.
— Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани при любой транзакции. Исламский эмират* предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, бизнесменам впредь использовать афгани при совершении финансовых операций и воздерживаться от использования иностранной валюты, — рассказал представитель талибов*.
Нарушители, согласно указу, будут привлечены к ответственности, отметил Муджахид на странице в Twitter.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.
7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.