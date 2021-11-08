Стало известно, как по дате рождения найти свою вторую половинку

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Нумерологи рассказали, как можно найти любовь всей своей жизни по дате рождения. Время и дата рождения человека могут рассказать о нем многое, а также помочь с выбором спутника.

Для начала стоит определить «свое число». Людям, рожденным с первое по девятое число, не нужно ничего вычислять — дата их рождения и есть их счастливая цифра, по которой стоит дальше ориентироваться. Люди, которые родились после 10 числа, должны сложить каждую цифру двухзначного числа, например, если вы родились 14 числа, ваше счастливое число — 5.

Если после сложения цифр сумма превышает 9, стоит еще раз повторить сложение двухзначного числа, чтобы в итоге получить однозначное. Например, если получилось 29, нужно сложить 2 и 9, а потом сложить 1 и 1, в итоге «свое число» получится под цифрой 2.

Цифра 1 указывает на уверенность человека в себе и на то, что он всегда серьезно подходят к делу, особенно, если это касается любовных отношений. Лучше всего таким людям подходят спутники с цифрой 2, 4 и 6. Людям с цифрой 1 стоит избегать носителей чисел 7, 8 и 9.

Цифра 2 определяет человека, как сентиментального, открытого и влюбчивого. Если «представитель двойки» решился взяться за цель, то он ее добьется любыми способами. С носителями цифр 1, 3 и 6 у «двоек» будут хорошие отношения. Однако им стоит избегать людей с цифрами 5 и 8.

Люди с цифрой 3 эгоцентричные и упрямые. В отношениях проявляют себя доминантами и никогда не берут в счет чужое мнение. С таким характером могут справится люди с цифрами 2, 6 и 9. Однако не стоит испытывать судьбу с представителями чисел 1 и 9.

А вот обладатели цифры 4 имеют вспыльчивых характер и могут срываться на тех, кто попадется под «горячую руку». Любят доминировать, но в то же время предоставляют все условия для создания крепкой семьи. Им подойдут люди с такой цифрой как 1, 2, 7 и 8, но вот «четверку» лучше избегать стороной.

Обладатели числа 5 могут быть озабочены интимной жизнью и любят ставить разные эксперименты. Однако они часто не уверены в себе, поэтому связывать свою жизнь с представителями числа 2 не стоит. Лучше присмотреться к людям со счастливым числом 5 или 8.

А вот люди с числом 6 харизматичные и амбициозные личности. Они оказываются в вечном поиске чего-то своего и всегда эмоционально привязываются к людям. Такому числу не подходит ни одна пара.

Цифра 7 определяет романтичного человека. Они всегда щедры на подарки и приятные сюрпризы, однако от партнера будут ждать того же. «Семерки» не стрессоустойчивы, поэтому им идеально подойдет пара как с цифрой 2, а вот с 9 им никак не стоит контактировать.

Люди с числом 8 собственники. Они всегда будут выстраивать крепкие и долгие отношения с партнером, но получаться будет не всегда. Такие люди хорошо поладят с партнерами из категории 8, а вот с «двойками» будет только путаница.

А вот представители цифры 9 также будут собственниками, однако в отличие от «восьмерок» будет выражаться в тотальном контроле своей второй половинки. Однако такие люди готовы пойти на все ради семьи. С ними смогут ужиться обладатели цифр 2 и 6. А вот отношения с «девятками» и «единичками» закончатся плачевно, сообщает Пятый канал.

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