Автостоянки возле станций «Братиславская» и «Кожуховская» временно закроют 12 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, метро Братиславская Карта всех событий

Деятельность автостоянок со шлагбаумом № 9051 и № 9909 около станций Московского метрополитена «Братиславская» и «Кожуховская» временно прекратится с 12 ноября. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 ноября.

В ведомстве отметили, что о восстановлении графика работы парковок сообщат дополнительно.

— Пользуйтесь парковками на улично-дорожной сети на улицах Перерва и Южнопортовая, — порекомендовали в пресс-службе.

В октябре полностью закрылся паркинг со шлагбаумом около железнодорожной платформы «Чертаново». Теперь припарковать машину можно на перехватывающих стоянках № 9083 возле станции метро «Южная» и № 9121 у станции «Пражская».

При этом перехватывающие автомобильные парковки № 9136 и № 9137 возле станции Московских центральных диаметров (МЦД) Лианозово приостановили работу в октябре. Здесь начались ремонтные работы.

Также начальник Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского сообщил, что количество согласованных и официальных шлагбаумов в столице составляет 7082. Их установили, чтобы урегулировать парковку во дворах и на территориях рядом с офисами.