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«Три года без МХАТа подкосили ее здоровье»: известные актеры — о возвращении Дорониной

Дарья Чентаева

Общество
«Три года без МХАТа подкосили ее здоровье»: известные актеры — о возвращении Дорониной
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Во МХАТе имени Горького ждут возвращения народной артистки СССР Татьяны Дорониной на пост художественного руководителя театра после увольнения с этой должности Эдуарда Боякова. В интервью Teleprogramma.pro известные российские актеры поделились своим мнением о возвращении Дорониной в театр.

— Татьяна Васильевна — выдающаяся актриса, потрясающий человек, личность. Я с ней снимался в картине по Чехову. И мне она очень нравится. Артист — профессия зависимая, но Татьяна Васильевна со своим независимым характером мне очень люба, — заявил Станислав Садальский.

По словам Инны Чуриковой, с которой в молодые годы Доронина снималась вместе, Татьяну Доронину обижали в театре.

— Мне кажется, ее так обижали в театре… Это до такой степени некрасиво для театрального коллектива. Пусть они сами во всем разбираются, но только красиво, а не мучительно и больно. Мне самой до сих пор очень обидно за нее, — поделилась актриса.

Актриса МХАТ имени Горького Лидия Матасова отметила, что отбирать театр у Татьяны Дорониной было нельзя, передает Teleprogramma.pro.

— Конечно, Доронина должна продолжать работать во МХАТе столько, сколько ей Господь отпустит сил и времени. Татьяна Васильевна создавала этот театр. Это ее театр, и нельзя было отбирать его у нее изначально, — заключила Лидия Матасова.

28 октября новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман заявил, что надеется вернуть в театр Татьяну Доронину.

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