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Проект «Здоровая Москва» продолжится в столичных поликлиниках

Михаил Алимов

Город
Проект «Здоровая Москва» продолжится в столичных поликлиниках
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Проект «Здоровая Москва» будет продолжен на базе городских поликлиник. За 2021 год в павильоне прошли полное обследование более 227 тысяч человек. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, павильоны работали в 45 городских парках и зонах отдыха до 1 октября.

— Теперь, после закрытия павильонов в парках, проект в полном объеме продолжится на базе отделений профилактики всех городских взрослых поликлиник — их в столице 46. В поликлиниках останутся все «фишки» «Здоровой Москвы», которые мы внедрили в этом году, изменится только локация. Любой горожанин, который хочет проверить свое здоровье, может прийти в поликлинику и без предварительной записи пройти все те же обследования, которые были доступны в павильонах, включая углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19, — передает ее слова агентство городских новостей «Москва».

В поликлиниках, как и в парках, пациентам доступны максимально информативные медицинские исследования, которые они и врачи могут увидеть в электронной медицинской карте. При обнаружении любых отклонений человека отправляют на дополнительные углубленные исследования, которые позволяют выявить заболевания на ранней стадии.

— Пациенты с выявленными отклонениями не остаются один на один со своей ситуацией. По результатам дополнительных исследований 63 тысячи человек были взяты под диспансерное наблюдение, которое включает в себя регулярное посещение врача — это позволит предупредить обострение хронических заболеваний и корректировать лечение при необходимости. Из них 23 тысячи — пациенты с впервые выявленными заболеваниями. Мы пригласили их на прием к профильным специалистам и надеемся, что они ответственно отнесутся к своему здоровью и дойдут до врача. Еще 40 тысяч человек — с факторами риска. Их приглашают на консультации к врачам, — резюмировала заммэра.

В октябре Ракова рассказала, что в столице вернулись к работе с COVID-19 пять КТ-центров, которые созданы на базе поликлиник, и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений. Теперь в городе работают пять обсерваторов и 26 КТ-центров.

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