Врач рассказал, могут ли штаммы COVID-19 самоуничтожаться по примеру «дельты»

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Коронавирусная инфекция мутирует как в агрессивную, так и в обратную сторону. Такое заявление сделал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

По словам эксперта, объем всех мутаций, которые вирус испытывает, может снижать его инфекционные возможности.

— Время не стоит на месте — все штаммы, как правило, мутируют в сторону ослабевания. Мутации происходят таким образом, что через какое-то время они перестают быть агрессивными и представлять угрозу, — пояснил специалист в комментарии Nation news.

Кроме того, по словам врача, человеческий организм становится устойчивее к вирусу на фоне вакцинации, общего повышения иммунитета. Также многие укрепляют иммунитет при помощи правильного образа жизни, сбалансированного питания, приема поливитаминных комплексов.

Ранее японские ученые сообщили о значительном снижении процента новых случаев коронавируса в стране. Специалисты связали это с тем, что «дельта»-штамм, ставший одним из самых опасных из ныне известных, самоуничтожился в ходе процесса непрерывных мутаций, фактически «сломавших» его главные особенности, передает «Царьград».

До этого доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн также оценил вероятность самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса.