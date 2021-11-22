Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, могут ли штаммы COVID-19 самоуничтожаться по примеру «дельты»

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, могут ли штаммы COVID-19 самоуничтожаться по примеру «дельты»
Фото: Pixabay

Коронавирусная инфекция мутирует как в агрессивную, так и в обратную сторону. Такое заявление сделал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

По словам эксперта, объем всех мутаций, которые вирус испытывает, может снижать его инфекционные возможности.

— Время не стоит на месте — все штаммы, как правило, мутируют в сторону ослабевания. Мутации происходят таким образом, что через какое-то время они перестают быть агрессивными и представлять угрозу, — пояснил специалист в комментарии Nation news.

Кроме того, по словам врача, человеческий организм становится устойчивее к вирусу на фоне вакцинации, общего повышения иммунитета. Также многие укрепляют иммунитет при помощи правильного образа жизни, сбалансированного питания, приема поливитаминных комплексов.

Ранее японские ученые сообщили о значительном снижении процента новых случаев коронавируса в стране. Специалисты связали это с тем, что «дельта»-штамм, ставший одним из самых опасных из ныне известных, самоуничтожился в ходе процесса непрерывных мутаций, фактически «сломавших» его главные особенности, передает «Царьград».

До этого доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн также оценил вероятность самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса.

Читайте также:
Коронавирус Пандемия Врачи
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте