Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в шахте «Листвяжная»

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву в связи с трагедией в шахте «Листвяжная». Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

— С глубокой скорбью узнал о трагедии на шахте «Листвяжная», унесшей десятки жизней шахтеров и спасателей. В этот трудный час москвичи вместе с жителями Кузбасса. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в телеграмме, адресованной главе региона.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

26 ноября из шахты «Листвяжная» спасли человека. Им оказался врач Александр Заковряшин, который вместе с другими специалистами пытался спасти горняков, пострадавших в результате ЧП. Мужчину доставили в больницу.

В Москве организовали мемориал в память о погибших в результате трагедии в Кузбассе. Жители столицы несут цветы, чтобы почтить память всех, кто стал жертвой взрыва в шахте.