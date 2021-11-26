Москвичи несут цветы к постпредству Кузбасса в память о погибших в шахте

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Мемориал в память о погибших в результате выброса метана в шахте «Листвяжная» в Кузбассе организовали в Москве. Жители столицы несут цветы, чтобы почтить память всех, кто стал жертвой трагедии, произошедшей 25 ноября.

Под охапкой красных гвоздик на столе перед зданием постоянного представительства выложили плакат, на котором виднеется надпись «Кузбасс. «Листвяжная». Скорбим».

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

26 ноября из шахты «Листвяжная» спасли живого человека. Им оказался врач Александр Заковряшин, который вместе с другими специалистами пытался спасти горняков, пострадавших в результате ЧП. Мужчину доставили в больницу.