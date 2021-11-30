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Появилось видео спасения 8-летней девочки из-под завалов частного дома в Люберцах

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео спасения 8-летней девочки из-под завалов частного дома в Люберцах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, деревня Торбеево Карта всех событий

В Сети появилось видео спасения 8-летней девочки, оказавшейся под завалами частного дома в Люберцах, где утром 30 ноября произошел взрыв.

На кадрах видно, как спасатель помогает девочке выбраться из-под обломков здания.

Видео: Telegram / 360tv

Во вторник, 30 ноября, около пяти утра произошел взрыв в одном из частных домов, который расположен в деревне Торбеево в подмосковных Люберцах. В результате случившегося дом частично обрушился.

Из дома удалось спасти восьмилетнюю девочку. Ее передали специалистам скорой помощи.

Из дома также вышли двое взрослых и еще один ребенок. Они выбрались из здания самостоятельно еще до приезда спасателей.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила «Вечерней Москве», что в Люберцах организовали доследственную проверку по факту случившегося.

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