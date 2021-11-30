Карпин признался в слепой вере в способность сборной России играть в футбол

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вере в способность членов команды играть в футбол.

— Я верю, что наши футболисты могут играть для начала в футбол. Не отбиваться, а играть в футбол, — рассказал наставник.

Тренер уточнил, что верит в это слепо и его целью является добиться сказанного. Данная задача дает ему надежду на выход на чемпионат мира, приводит слова Карпина РИА Новости.

30 ноября сообщалось, что Карпин встретился с игроками команды в одном из отелей Москвы. Участниками встречи, как уточняется, стали Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Сергей Терехов. Кроме того, присутствовали Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Федор Смолов и другие.

26 ноября в ФИФА сообщили, что сборная России по футболу сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ в Катаре. Матч состоится на территории России.

Победитель встречи сыграет на своем поле с победителем матча Швеция — Чехия. Полуфиналы пройдут 24–25 марта 2022 года, а финалы — 28–29 марта.