Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Карпин признался в слепой вере в способность сборной России играть в футбол

Иван Юминов

Спорт
Карпин признался в слепой вере в способность сборной России играть в футбол
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вере в способность членов команды играть в футбол.

— Я верю, что наши футболисты могут играть для начала в футбол. Не отбиваться, а играть в футбол, — рассказал наставник.

Тренер уточнил, что верит в это слепо и его целью является добиться сказанного. Данная задача дает ему надежду на выход на чемпионат мира, приводит слова Карпина РИА Новости.

30 ноября сообщалось, что Карпин встретился с игроками команды в одном из отелей Москвы. Участниками встречи, как уточняется, стали Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Сергей Терехов. Кроме того, присутствовали Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Федор Смолов и другие.

26 ноября в ФИФА сообщили, что сборная России по футболу сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ в Катаре. Матч состоится на территории России.

Победитель встречи сыграет на своем поле с победителем матча Швеция — Чехия. Полуфиналы пройдут 24–25 марта 2022 года, а финалы — 28–29 марта.

Читайте также:
Валерий Карпин Сборная России по футболу Футбол
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте