Белый дом не смог ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена

Фото: Whitehouse

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что ей пока нечего сказать на тему возможных контактов президента США Джо Байденом с президентом России Владимиром Путиным. Однако отмечается, что Москва обсуждает возможность переговоров двух глав по видеосвязи до конца текущего года.

— Я так понимаю, что это исходит от русских. Мне нечего предсказать или проанонсировать на данный момент. Очевидно, что мы остаемся в контакте в развитие летнего саммита на высоком уровне с российскими коллегами, — заявила Псаки, передает РИА Новости.

Также она добавила, что Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о наращивании российского военного присутствия у границы с Украиной.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что дата новой встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока остается неизвестной.

В октябре Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.