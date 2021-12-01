Вдова Градского расплакалась на церемонии прощания с музыкантом

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Вдова Александра Градского Марина Коташенко разрыдалась в ходе церемонии прощания с музыкантом, которая проходит в здании театра «Градский Холл».

Коташенко, прошедшая в здание театра через служебный вход, заняла место в первом ряду. Рядом с ней были замечены артисты Александр Розенбаум и Алексей Рыбников, которые выразили соболезнования женщине.

Известно, что Коташенко и Градский прожили вместе 17 лет, однако свои отношения зарегистрировали только за месяц до кончины музыканта. У пары двое детей.

Проститься с певцом и композитором прибыло множество людей, которые выстроились в километровую очередь, пишет издание «360».

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни певца и композитора Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, певица Пелагея, композитор Игорь Крутой, Дмитрий Билан, Иосиф Пригожин, а также участники шоу «Голос».

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал много музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».