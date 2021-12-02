Дворец творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара отметил 85-летие

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Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 6 Карта всех событий

Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара на этой неделе празднует свое 85-летие.

Дворец был построен в 1936 году и являлся Домом пионеров, здесь работали кружки кройки и шитья, рисования и театрального мастерства. В настоящее время это один из крупнейших многофункциональных образовательных комплексов на юго-востоке Москвы. Его воспитанникам доступны более 1,5 тысячи кружков и секций, а также бассейн, футбольное поле, картинг, IT-полигон и многое другое.

— IT-полигон — это жемчужина дворца. Там дети занимаются программированием, 3D-моделированием, создают роботов, учатся монтировать и управлять квадрокоптерами, — сообщила Елена Молчанова, заместитель директора Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.

Отмечается, что в четырехэтажном здании для воспитанников расположены три танцевальных зала, хоровой класс, актовый зал со сценой, а также кабинеты, оснащенные современной техникой.

Рядом с главным корпусом находится спортивный комплекс с бассейном и концертный зал. А в филиале на 12-й Новокузьминской улице располагаются физические и химические лаборатории.

Во Дворце творчества дети обучаются испанскому языку, рисованию, пению и различным видам хореографии.

Отмечается, что учреждение каждый год становится участником городских образовательных проектов.

Воспитанники дворца участвуют в городских мероприятиях. Также здесь работает волонтерский отряд, состоящий из учеников и сотрудников учреждения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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