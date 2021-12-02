Путин призвал защищать жизни и здоровье шахтеров после «Листвяжной»

Фото: Администрация президента РФ

Недопустимо злоупотреблять мужеством рабочих, спускающихся в шахты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 2 декабря.

— Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем, недопустимо злоупотреблять эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты, — рассказал глава государства.

Жизнь и здоровье шахтеров должны быть защищены, приводит слова Путина РИА Новости.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.