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Более 1320 кустарников и 167 деревьев высадили на Большой Черкизовской улице

Евгений Белоусов

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Более 1320 кустарников и 167 деревьев высадили на Большой Черкизовской улице
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Большая Черкизовская улица Карта всех событий

Более 1320 кустарников и 167 деревьев появилось на Большой Черкизовской улице в районе Преображенское. Об этом 6 декабря рассказал заместитель главы Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

По его словам, на Большой Черкизовской улице было высажено 120 мелколистных лип сорта «паллида», возраст которых составляет 20 лет. Высота таких деревьев — семь метров, а обхват стволов достигает 40–45 сантиметров. Заместитель главы департамента отметил, что эти деревья хорошо приспособлены к условиям больших городов, быстро приживаются и не боятся холодов и ветра. Кроме того, они обладают приятным ароматом и густой красивой кроной.

Также на улице высадили декоративные яблони, 12-летние рябины и кустарники. Высота последних варьируется от 175 до 200 сантиметров.

— Сирень с ее ярко-зелеными листьями и ароматными цветочными кистями — одно из самых популярных растений для высадки как в городе, так и в дачных садах. А ее цвет может варьироваться от белого, сиреневого и фиолетового до розового и бордового, — передает слова Мельникова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что растения высаживали в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Работы велись преимущественно ночью и поздно вечером, чтобы не мешать автомобилистам.

3 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили высадку кустарников и деревьев вдоль восьми крупных улиц и магистралей города. Всего было высажено около 2,3 тысячи деревьев и более 14 тысяч кустарников.

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