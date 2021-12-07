Кабмин на три года продлил упрощенный порядок импорта медизделий для борьбы с пандемией

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правительство России на три года увеличило срок действия упрощенного порядка импорта медицинских изделий в страну для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 7 декабря, на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что соответствующий упрощенный порядок ввели в апреле 2020 года.

— Подготовлено постановление правительства, которое продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом, — заявил премьер.

Михаил Мишустин добавил, что такая мера позволит обеспечить страну расходными медицинскими материалами, тестами, средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких и другими изделиями, пишет агентство городских новостей «Москва».

На этом же заседании премьер-министр России сообщил, что эпидемиологическая ситуация в России остается непростой. Так, на прошлой неделе в 11 регионах страны зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом.

За последние 24 часа в России выявили 31 096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За сутки после прохождения лечения от заболевания в России полностью выздоровели 34 615 пациентов.