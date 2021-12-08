Москвичам рассказали, как музеи столицы адаптируют для слабовидящих и незрячих

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

Большинство музейных пространств Москвы адаптируются к людям с инвалидностью по зрению. Благодаря этому, слабовидящие и незрячие люди могут ознакомиться с экспозициями и поучаствовать в образовательных проектах наравне с остальным посетителями.

Государственный Дарвиновский музей слабовидящие и незрячие люди могут посетить совершенно бесплатно. В постоянной экспозиции музея представлены интерактивные экспонаты, которые доступны для тактильного осмотра с пояснительными надписями, выполненными шрифтом Брайля. Кроме того, в музее проводятся специализированные экскурсии и работает дипломированный тифлокомментатор. Он дает слабовидящим и незрячим людям специальные пояснения.

Кроме того, в музее ежегодно проводят выставки творческих работ авторов с инвалидностью, в том числе незрячих.

— Некоторым людям в течение жизни бывают нужны особые условия (в силу возраста или временного нездоровья). Наш музей старается обеспечить такие условия и стать доступным для всех, — рассказала заместитель директора по научно-исследовательской работе Государственного Дарвиновского музея Татьяна Кубасова.

Адаптированную среду для людей с инвалидностью по зрению предлагают и в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Люди с особенностями зрительного восприятия могут посетить специальные экскурсии и опробовать интерактивные программы. Специальная рельефная карта и альбом условных обозначений, выполненные шрифтом Брайля, помогают им ориентироваться на территории музея-заповедника.

— Наша глобальная задача — строить широкую инклюзию, формировать музей для всех и со всеми, — заявила генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Фокина также уточнила, что не считает создание инклюзивной актом доброй воли со стороны музея, а скорее нормой, передает официальный портал мэра Москвы.

С 3 по 10 декабря проходит ежегодная общероссийская онлайн-акция «Тотальный тест «Доступная среда», которая приурочена к Международному дню инвалидов.

Мероприятие направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и вопросам создания доступной среды для людей с инвалидностью. Ее организатором выступает Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».