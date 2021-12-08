Андрей Бочкарев сообщил, что на юго-западе Москвы теперь действуют шесть линий метро

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На юго-западе Москвы с учетом нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) действуют шесть линий городской подземки. Об этом в среду, 8 декабря, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С открытием нового участка БКЛ значительно улучшилась транспортная ситуация на юго-западе Москвы. В этом секторе теперь проходят шесть линий рельсового транспорта — Большая кольцевая, Сокольническая, Калужско-Рижская, Серпуховско-Тимирязевская, Бутовская, а также МЦК. В перспективе здесь также заработает Троицкая ветка, — рассказал он.

Жителям юго-западного района Москвы станет еще проще совершать поездки благодаря новому участку БКЛ. По словам заммэра, теперь им не придется тратить время на лишние пересадки, доезжать до Кольцевой линии и там переходить на нужную ветку.

До этого Бочкарев рассказал, что открывшийся участок БКЛ связан пересадками с семью другими линиями подземки и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД).

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около 20 километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.