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Эксперт по Васту объяснила, где поставить елку в доме для привлечения любви и богатства

Дарья Муромская

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Новый год — 2022 Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по Васту объяснила, где поставить елку в доме для привлечения любви и богатства
Фото: Pexels

Елка в новогодние праздники должна быть в каждом доме, ведь она является проводником энергии процветания между нами и Вселенной. Ее конусообразная форма, напоминающая пирамиду, — идеальный инструмент для трансляции и передачи информации. Об этом рассказала эксперт по учению Васту, автор и основатель проекта Vastu home Лариса Скороходова.

По Васту,древнейшей науке о гармонизации жилого пространства, новогоднюю елку благоприятнее всего ставить в зонах оттока энергии: на юго-востоке, юге, юго-западе, западе. Новогоднее дерево, установленное на севере, северо-востоке, востоке и северо-западе, утяжеляет зоны притока энергии и активизирует негатив воинственной планеты Марс, объяснила эксперт.

— Если у вас нет возможности поставить елку на юго-востоке, не отчаивайтесь, установите ее в той комнате, где вы планируете встречать Новый год и накрывать праздничный стол. Это может быть гостиная, совмещенная кухня с гостиной или столовая, — сказала Скороходова.

Тех, кто хочет в новом году привлечь любовь, здоровье, рождение детей, финансы, гармонию и позитивные энергии планет, эксперт призвала сосредоточиться на украшении дерева.

— Наряжать елку нужно всей семьей. Чем больше членов семьи примут участие, тем лучше. Если у вас есть дети, обязательно привлеките их к процессу. Каждая игрушка на елке — магическая вещь. И в этом ритуале вся семья должна принимать активное участие, — считает Скороходова.

Елку, по ее словам, необходимо украшать сверху вниз, чтобы космическая энергия захватывалась сверху, опускалась вниз и распространялась по всему дому. Звезду или макушку нужно устанавливать в первую очередь, а снимать — в последнюю.

— Делать это должен либо самый старший, либо самый младший член семьи. Наряжать елку благоприятнее всего вечером, когда за окном уже стемнело, — отметила эксперт.

При этом лучше отдать предпочтение живой елке. Идеальный вариант, по мнению специалиста, — сосна, пихта или елка в кадке.

— Елка несет в себе женские энергии, а сосна олицетворяет мужскую природу. Здесь уже необходимо определиться, какие качества вам хотелось бы усилить в следующем году, — пояснила она.

Если нет возможности поставить натуральное дерево, то следует принести в дом хотя бы несколько сосновых или еловых веток. Они защитят жилье от невзгод и негативных энергий, подчеркнула Скороходова.

— Из них можно создать незамысловатую композицию с шишками, золотыми орешками и нитью серебристого дождика. Ваше творение можете расположить на блюде или в плетеной корзине. Процесс декорирования непременно поднимет настроение и наполнит ваш дом праздничной атмосферой, — заключила эксперт.

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