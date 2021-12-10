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Врач назвала первые симптомы обморожения

Игорь Синельников

Василий Плиткин

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Общество
Врач назвала первые симптомы обморожения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С приходом в столицу сильных холодов возрос риск получить обморожение. О том, по каким признакам можно выявить это состояние, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Надежда Чернышова.

— Для обморожения характерна потеря чувствительности, когда вы не чувствуете пальцев рук или ног, когда они либо белого цвета, либо отекшие и синюшные. И когда возникает сильная боль, не проходящая несколько минут, — пояснила специалист.

По словам Чернышовой, если после возвращения в тепло пальцы, уши или щеки начали краснеть, отекать и очень сильно болеть, лучше проконсультироваться с врачом.

— Чем быстрее окажут помощь, тем меньше будут последствия, — заключила она.

Ранее в декабре профессор кафедры поликлинической терапии, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, что в большинстве случаев при обморожении ситуацию исправит согревание на протяжении 20–30 минут. По его словам, согревать кожу необходимо теплой, но не горячей водой, иначе это может привести к повреждению сосудов.

До этого спасатель рассказала, что опасно делать при обморожении.

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