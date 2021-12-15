Арестован гендиректор «СДС-Уголь» из-за взрыва на «Листвяжной»

Фото: Прокуратура Кемеровской области

Суд в Кемерове арестовал на один месяц 11 дней генерального директора холдинговой компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева по делу об аварии на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила прокуратура Кемеровской области.

Уточняется, что обвиняемый будет находиться под стражей до 25 января 2022 года.

В надзорном ведомстве добавили, что Алексеев обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

До этого стало известно об аресте до 25 января технического директора предприятия Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова. Кроме того, суд отправил под стражу до 14 февраля собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кемеровской области, Михаила Федяева.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести — по 200 тысяч.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.

15 декабря по делу о трагедии задержали собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кемеровской области, Михаила Федяева, а также генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора предприятия Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова.