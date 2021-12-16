Деньги, смартфон и котенок: школьники рассказали, о каких подарках мечтают на Новый год

Фото: Pexels

Российские школьники рассказали, что хотели бы получить в качестве новогоднего подарка. Соответствующий опрос провела образовательная компания MAXIMUM Education среди учеников 5–11 классов и их родителей.

Так, самым популярным ответом стали деньги. Их выбрали 23 процента респондентов. На втором месте расположились различные гаджеты — смартфон, беспроводные наушники, умные часы (21 процент). Еще 15 процентов подростков хотели бы найти под елкой книги и канцелярские принадлежности. 12 процентов опрошенных мечтают о косметике и товарах по уходу. Предметы одежды и обуви выбрали 9 процентов учеников, еще 6 процентов надеются получить на Новый год образовательные курсы или обучение.

При этом 13 процентов респондентов отметили вариант «другое». Идеальным подарком для них стал бы курс лечения, путешествие в Карелию, котенок, курс по видеомонтажу, снаряжение для страйкбола, спортивный лук и билет на концерт любимого исполнителя.

При этом абсолютное большинство опрошенных (70 процентов) планируют приобрести подарки на самостоятельно накопленные деньги. Пятая часть школьников (20 процентов) намерены попросить деньги у родителей. Еще 10 процентов специально нашли работу, чтобы приобрести подарки на собственные деньги.

В свою очередь почти все родители опрошенных школьников (98 процентов) рассказали, что собираются дарить подарки на Новый год. Из них 66 процентов планируют заметно сократить бюджет на эти цели в этом году.

Половина родителей (50 процентов) готовы потратить на новогодний подарок не более трех тысяч рублей. Еще 20 процентов выделят на это 3–5 тысяч рублей. Более 10 тысяч за подарок готовы заплатить 13 процентов родителей. Остальные выбирают презент в пределах 7–10 тысяч рублей (9 процентов) и 5–7 тысяч рублей (8 процентов).

До этого социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe выяснили, как изменилось отношение жителей России к бюджету на подарки по сравнению с прошлым годом, а также, каким способом респонденты приобретают новогодние презенты для близких и друзей.