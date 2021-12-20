Отец погибшей при съемках с Болдуином заявил о частичной вине актера

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Американский актер Алек Болдуин частично виноват в смерти оператора вестерна «Ржавчина» Галины Хатчинс на съемочной площадке. Так считает отец погибшей Анатолий Андросович. Об этом он 19 декабря заявил в интервью британскому таблоиду Sun.

Андросович рассказал, что не понимает поведение Болдуина — тот стер все свои твиты, когда стало понятно, что на репетиции фильма произошла стрельба. Отец погибшей также рассказал, что пистолет, из которого был совершен выстрел, — револьвер. Такое оружие не выстрелит, если не нажать на спусковой крючок. Зачем Болдуин нажал на него во время репетиции, Андросович тоже не может понять.

— Алек частично виновен в совершении этого выстрела, — передает его слова Sun.

В начале декабря Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор.

Сам инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего отпустили.

В настоящий момент ведется расследования. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.

7 ноября экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Болдуин мог застрелить Хатчинс специально. Политик отметил, что голливудский артист всегда был «проблемным парнем», однако талантливым. Из-за этого Трамп удивился, как Болдуин не проверил оружие на наличие патронов и впоследствии стал фигурантом смертельного инцидента.