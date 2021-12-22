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Специалисты улучшили интерфейс мобильного приложения «Моя Москва»

Виктория Сикерина

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Специалисты улучшили интерфейс мобильного приложения «Моя Москва»
Фото: Pexels

Специалисты модернизировали интерфейс мобильного приложения «Моя Москва». Теперь пользователи смогут проще и быстрее искать необходимые услуги и сервисы. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Так, для удобства москвичей специалисты перенесли все услуги на главную страницу. До этого они были разделены на тематические блоки.

— Благодаря обновлению находить нужные услуги и сервисы в приложении горожанам станет проще, так как все они легко просматриваются на странице раздела. При этом наиболее востребованные у пользователей услуги и сервисы отображаются на странице первыми. Кроме этого, схожие по тематике услуги помечены значками одинакового цвета, — отметили в ведомстве.

Для входа в раздел «Услуги» пользователю нужно кликнуть на одноименную кнопку на панели задач, которая расположена внизу экрана, а после выбрать необходимые услуги или сервисы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна новация произошла в столичной системе оплаты проезда. Так, 20 декабря активация удаленного пополнения проездного билета «Тройка» стала доступна в автобусах Новой Москвы.

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