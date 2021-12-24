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Андрей Бочкарев: Завершено строительство нового входного павильона Московского зоопарка

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев: Завершено строительство нового входного павильона Московского зоопарка
Фото: Элина Максимова
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Новый входной павильон появился в Московском зоопарке со стороны станции метро «Баррикадная». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что в настоящий момент строители готовят объект к вводу в эксплуатацию.

Заммэра добавил, что новая двухэтажная входная группа предусматривает билетные кассы, турникеты, магазины сувениров, а также лифты и пандусы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Планируется, что в здании павильона в будущем могут открыться кафе, образовательный и культурно-просветительский центр. Кроме того, на территории Московского зоопарка завершается строительство пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу и павильона «Ластоногие», — заявил Бочкарев.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в ходе комплексной проверки специалисты выдали заключение о соответствии построенного объекта проектной документации.

С 25 по 30 декабря в столичном зоосаде состоится акция «В зоопарке ждут подарки». В рамках мероприятия каждый, кто принесет праздничный подарок для животных, получит право бесплатного прохода на территорию зоопарка.

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