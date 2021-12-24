Избитый фигурист Соловьев сравнил Бузову на льду с медвежонком

Фото: instagram/dmitry_solovyev

Фигурист Дмитрий Соловьев, избитый в Москве, вспомнил про первую встречу с певицей Ольгой Бузовой на катке в торговом центре.

— Одной рукой этот корявенький медвежонок держался за бортик, а другой — за Машу Орлову. Маша раскатывает звезд, прежде чем поставить их в пару, — рассказал спортсмен.

Исполнительница, как уточнил он, позволяла себе эмоциональные поступки на тренировках шоу «Ледниковый период». При этом Соловьев признался, что легко нашел с ней общий язык, отмечает Teleprogramma.pro.

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Менеджер фигуриста рассказала, что Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга.

По словам девушки спортсмена Анны Сидоровой, Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Также известно, что следователи уже допросили Соловьева и Сидорову о произошедшем инциденте.

Также стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте, его зовут Владислав. Минувшим летом его зачислили на первый курс по специальности «судебная и прокурорская деятельность».

Позже Дмитрий Соловьев сам рассказал о том, как на него напали. По словам спортсмена, он вышел на улицу на минуту позже своей девушки и ее подруги. Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом».

22 декабря молодой человек, задержанный за драку с Соловьевым, рассказал о произошедшем и принес извинения за оскорбления.