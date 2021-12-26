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Следствие просит изменить меру пресечения блогеру Хованскому

Евгений Белоусов

Происшествия
Следствие просит изменить меру пресечения блогеру Хованскому
Фото: YouTube / Юрий Хованский

Следствие попросило суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, подозреваемому в оправдании терроризма. Это следует из электронной карточки на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

— Предмет ходатайства — об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Хованского Ю. М., — говорится в карточке на сайте.

По словам защитника Хованского Александра Передрука, единственный источник информации — сайт суда. Он также добавил, что пока не совсем ясно, о чем идет речь.

— Существуют разные индексы мер пресечения, которые указывают в номерах дел. Здесь 3/13 — об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению, — цитирует его РИА Новости.

Хованского задержали 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По информации следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям.

Дзержинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил Хованского в СИЗО до 8 августа.

23 июля Хованский через другого блогера передал письмо, в котором извинился за песню, из-за которой его привлекли к уголовной ответственности. Он также отметил, что не может разместить извинения на своем канале, так как находится в СИЗО.

Он назвал песню «отвратительной» и «ужасной ошибкой», а также принес всем «глубочайшие извинения».

13 октября в ходе судебного заседания Хованский рассказал, что в СИЗО он не может спать, есть и нормально работать. Обвинения следствия в том, что он может скрыться от правосудия за границей, блогер назвал «голословными».

В ноябре суд продлил арест Хованского до 8 января 2022 года.

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