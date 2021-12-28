Врачи назвали снижающий давление напиток

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Врачи сообщили, что гипертонией страдает значительная часть населения, но многие люди даже не догадываются об этом, потому что у этого состояния нет очевидных симптомов. Если не лечить гипертонию, то это может привести к множеству серьезных осложнений. Медики рассказали, что есть напиток, который может существенно уменьшить риск развития гипертонии, если употреблять его регулярно.

Множество исследований доказывают, что употребление зеленого чая позволяет снизить риск развития гипертонии на 65 процентов. Также специалисты сообщили, что развитие гипертонии можно предотвратить, питаясь правильно, поддерживая здоровый вес, регулярно занимаясь спортом, не злоупотребляя алкоголем и отказавшись от курения.

Зеленый чай и улун являются источниками полифенолов — мощных антиоксидантов, которые помогают бороться с гипертонией.

— У тех людей, которые выпивали по крайней мере по полчашки зеленого чая или улуна средней крепости в день в течение года, риск развития гипертонии был на 46 процентов ниже, нежели у тех, кто этого не делал. У тех людей, которые выпивали более двух с половиной чашек зеленого чая в день, риск развития гипертонии снижался на 65 процентов, — рассказал автор одного из исследований.

Врачи отметили, что у зеленого чая есть масса полезных свойств, но большинство из них обусловлено тем, что в его листьях содержатся уникальные вещества под названием катехины. Эти антиоксиданты способны расслаблять мышцы, выстилающие кровеносные сосуды, что приводит к снижению кровяного давления, сообщается в издании Daily Express.

Ученые обнаружили повышающий артериальное давление продукт. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в октябре призвало сети ресторанов и производителей продуктов питания снизить содержание соли в своих продуктах.