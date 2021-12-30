Андрей Бочкарев заявил о вводе в эксплуатацию трех корпусов ЖК «Царицыно» в ЮАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, 6-я Радиальная улица Карта всех событий

Три корпуса жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы сдали в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 30 декабря.

Он отметил, что объекты появились на 6-й Радиальной улице района Бирюлево Восточное.

— В корпусе 23 расположено 279 квартир, в корпусе 24 — 281 квартира, в корпусе 25 — 699. Таким образом в этих домах квартиры получат 1174 дольщика, — заявил заммэра.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что в ходе осмотра проделанных строительных работ специалисты выдали заключение о соответствии корпусов заявленной проектной документации.

Также председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заключила, что возведение жилого комплекса стартовало в 2006 году за счет денежных средств дольщиков. Однако застройщик не выполнил обязательства договора. В результате мэр Москвы Сергей Собянин поручил достроить квартал за бюджетные средства.

Накануне Андрей Бочкарев заявил, что на решение проблем обманутых дольщиков Москвы выделят более 35,7 миллиарда рублей за три года.