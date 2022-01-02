Названо явление, которое «добавит холода» в 2022 году

На следующей неделе похолодание будет еще более заметным / Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Развитие климатического явления, которое называется Ла-Нинья, может сделать 2022-й год очень холодным годом. Холодная вода, которая поднимется на поверхность на юге Тихого океана, понизит среднюю температуру по всей планете. Об этом рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

— Это переток из атмосферы в Тихий океан, а потом тепло вернется. Поэтому 2021-й и 2022-й будут холоднее по всему Земному шару, — подчеркнул климатолог.

Кроме этого, в беседе с URA.RU он убедил, что похолодание никак не скажется на глобальном потеплении. Данный феномен специалист назвал естественным процессом.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о наступлении морозов и штормового ветра. Данные погодные явления будут наблюдаться в столице со следующей недели. Причиной похолодания, по его словам, станет активный атлантический циклон с запада. Явление принесет с собой обильные снегопады с общим числом осадков около десяти миллиметров.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что среднемесячная температура в январе в России прогнозируется около нормы. Выше нормы фон ожидается на юго-востоке европейской части страны, на Северном Кавказе и Нижней Волге, добавил он. При этом температура ниже многолетних значений прогнозируется на юго-востоке и Дальнем Востоке, заключил метеоролог.