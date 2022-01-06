Кабмин Казахстана временно установил предельную стоимость нефтяного газа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Предельные цены на розничную продажу сжиженного нефтяного газа для заправки автомобилей на АЗС временно определили в Казахстане. Соответствующее решение приняло местное правительство в четверг, 6 января, на основе поручения лидера государства Касым-Жомарта Токаева.

В пресс-службе казахского кабмина отметили, что установленная стоимость на горючее вещество будет действовать 180 дней.

Так, в Мангистауской области цена на нефтяной газ составила 50 тенге, или 0,11 доллара за литр, в Алма-Ате — 65 тенге, или 0,15 доллара, в Нур-Султане — 70 тенге, или 0,16 доллара.

Помимо этого, правительство Казахстана ввело регулирование цен на бензин. Теперь топливо марки АИ-80 будет стоить 89 тенге за литр, АИ-92 — 182 тенге, АИ-95 — 215 тенге, АИ-93 —182 тенге, передает РИА Новости сообщение местного кабмина.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, которые пытались взять штурмом департамент полиции.

В этот же день секретариат ОДКБ сообщил, что самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России начали перевозить в Казахстан российскую часть миротворческого контингента.

По данным на 6 января, во время беспорядков в Алма-Ате погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 получили ранения. Кроме того, в ходе массовых беспорядков пострадали более тысячи человек, из которых порядка 400 были госпитализированы.