Что ожидает московское метро в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В конце 2021 года в Москве состоялось открытие сразу десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Ее возведение планируется завершить в 2022-м. Но это не единственное изменение, ожидающее Московский метрополитен и его пассажиров.

БКЛ

В этом году специалисты завершат возведение и ремонт еще девяти станций БКЛ метро. Также строители планируют закончить реконструкцию остановочных пунктов «Каширская» и «Варшавская».

БКЛ будет полностью построена на год раньше планируемого срока. Общая длина новой линии подземки составит 70 километров. Она включит в себя 31 станцию и три электродепо.

Переход в центре зала на станцию метро «Севастопольская» со станции «Каховская» после ремонта откроют уже в составе БКЛ. В этом году специалисты планируют запустить новый объединенный вестибюль сразу для двух указанных станций.

БКЛ и проект ремонта здания бывшей ГЭС-2 станут участниками международного конкурса MIPIM Awards 2022. Мероприятие традиционно состоится в рамках инвестиционной выставки недвижимости в Каннах. В этом году ее проведут с 15 по 18 марта.

Новые тарифы

В Москве изменилась стоимость проезда в городском общественном транспорте. Так, например, на один рубль увеличилась стоимость разовой поездки по билету «Единый». На четыре рубля возросла стоимость разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек»).

Банковские карты для оплаты поездок

До конца года все турникеты столичного метро начнут принимать к оплате банковские карты. После обновления турникетов пассажиры смогут выбрать любой путь и оплатить проезд несколькими способами: с помощью карты «Тройка», ее виртуальной версии, банковской карты или смартфона.

Планы развития метро

До конца года власти столицы определятся с новыми планами по развитию Московского метрополитена. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что дальнейшее развитие метро будет зависеть от улучшения старых и новых районов города. Стратегию создания веток определят, исходя из числа потенциальных пассажиров.

Проектирование и строительство новых станций на восьми ветках запланировали на 2022–2024 годы. До конца 2024-го за счет средств городского бюджета планируется спроектировать и построить 58,5 километра линий метро, 25 станций и три электродепо.