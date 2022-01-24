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Диетолог перечислила правила, которые нужно соблюдать после приема пищи

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислила правила, которые нужно соблюдать после приема пищи
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что можно и чего нельзя делать после приема пищи.

Она отметила, что некоторые установки прочно закрепились в сознании людей, но они не являются верными. Например, многие люди считают, что после еды нельзя пить воду. Но это не строгое правило, а лишь рекомендация.

— Воду желательно пить после 20 минут после приема пищи или же до него. Также есть мнение, что после приема пищи нельзя заниматься физическими нагрузками. Однако, наоборот, прогулка или ходьба после еды оказывает положительное влияние на организм, — отметила диетолог в комментарии Nation news.

При этом специалист добавила, что физические нагрузки должны быть умеренными, не стоит быстро бегать или поднимать гантели. Воду нужно пить теплую, а не холодную.

После приема пищи не рекомендуется лежать или сразу ложиться спать.

До этого диетолог Соломатина предупредила об опасности дефицита углеводов при отказе от сахара. При отказе от сахара важно компенсировать нехватку углеводов. Для этого в рацион должны быть включены крупы, рис, овощи, фрукты и ягоды.

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