Суд оставил в силе ограничения депутату Рашкину по делу о незаконной охоте

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил без изменения наложенные на депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина ограничения по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом в понедельник, 24 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения, — заключил собеседник «ВМ».

Видео: пресс-служба Мосгорсуда

Перед заседанием суда Валерий Рашкин заявил, что обжалует ранее вынесенное постановление суда и попросит разрешить ему пользоваться мобильным телефоном. По его словам, отсутствие возможности использовать телефон мешает ему выполнять свою работу.

Также Рашкин заявил, что ему отказываются продавать лося. Парламентарий отметил, что хочет купить лося и отправить его для восстановления животного мира в Лысогорском районе Саратовской области.

Дело Валерия Рашкина

В октябре 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой мог быть причастен Рашкин. Впоследствии дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Рашкина. Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении парламентария.

В декабре мировой суд Лысогорского района Саратовской области лишил Валерия Рашкина водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование.