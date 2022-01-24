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ФНС объяснила методику расчета не облагаемого налогом дохода от вкладов

Иван Юминов

Финансы
ФНС объяснила методику расчета не облагаемого налогом дохода от вкладов
Фото: depositphotos

ФНС выпустила разъяснение о том, как правильно рассчитать не облагаемую налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) сумму годового дохода по банковским вкладам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 24 января.

— Главное — это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга. Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода, — говорится в сообщении.

Изменение размера валютного вклада из колебаний курса при расчете НДФЛ не учитывается, уточнили в службе. Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется до 1 декабря 2022 года.

Сумма рассчитывается путем умножения миллиона рублей на ключевую ставку ЦБ на 1 января. Годовые доходы по вкладам равные или ниже данной суммы не подпадут под НДФЛ.

В случае превышения налогом будет облагаться разность дохода и свободной от НДФЛ суммы. Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не потребуется, добавили в ведомстве.

Вместе с тем под налогообложение не будут попадать доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает одного процента годовых. По окончании года ФНС самостоятельно высчитает сумму налога и направит физлицу уведомление об уплате НДФЛ, отмечает ТАСС.

24 января сообщалось, что индекс РТС упал ниже 1300 пунктов, обновив минимальное с 1 декабря 2020 года значение. Значение индекса Московской биржи составило 3224,24 пункта, а индекса РТС — 1294,84 пункта.

Акции «Яндекса» упали на 11,6 процента, ВТБ — на 9,4, Газпрома — на 8,6, а «Роснефти» — на 5,1. Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса биржи к 13:43 составил 124,13 миллиарда рублей. Из них 35,4 миллиарда рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,23 миллиарда рублей — на бумаги Газпрома и 6,45 миллиарда рублей — на акции «Лукойла».

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