Полиция задержала троих мужчин, устроивших потасовку в центре Москвы

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Малая Бронная, дом 8 Карта всех событий

Правоохранители задержали троих дебоширов, которые устроили потасовку в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 29 января по адресу улица Малая Бронная, дом 8.

По данным полиции, по указанному адресу между тремя мужчинами в возрасте 33, 23 и 26 лет на бытовой почве произошел конфликт, который впоследствии перерос в потасовку.

Трое участников потасовки были задержаны и доставлены в отдел полиции, где в отношении них составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Накануне неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил прохожего в центре Москвы из-за отказа дать ему сигарету. Гражданин в возрасте 23 лет приехал в центр города, чтобы прогуляться и отдохнуть. В этот момент к нему подошел пьяный прохожий и попросил одолжить сигарету. Получив отказ, нетрезвый дебошир нанес «обидчику» несколько ударов в лицо.