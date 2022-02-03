Банковские мошенники начали использовать QR-коды для кражи денег у россиян

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мошенники стали воровать средства у россиян при помощи QR-кодов, в которых содержится информация о счете клиента.

В середине января москвичке позвонил якобы сотрудник банка, он сообщил о попытке мошенников взять кредит на ее имя. Звонивший рассказал, что для предотвращения оформления займа мошенниками, женщине необходимо сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для отмены операции. При участии в этом подставного сотрудника банка москвичка создала QR-код и отправила его через чат-бот. Потом с карты женщины списались 75 тысяч рублей.

Представитель Газпромбанка сообщил о том, что такая схема, при которой мошенники упоминают «бесплатную защиту» и «QR-коды» известна сотрудникам.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что некоторые банки позволяют проводить финансовые операции, используя QR-коды. Так, с их помощью можно снимать деньги в банкомате или производить перевод. Он отметил, что злоумышленники с помощью социальной инженерии могут убедить клиента банка сгенерировать код и отправить им, сообщается в «Известиях».

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве» три способа уберечь свои деньги от мошенников при онлайн-покупках. Избежать перехода на поддельный сайт можно, зная особенности поисковых систем. При наличии сомнений можно проверить, совпадает ли адрес сайта с оригинальным, а также выяснить, действительно ли в процессе оплаты используется настоящая платежная система.