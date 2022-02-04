Синоптики рассказали о погоде в столице 4 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 4 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем температура воздуха будет составлять от минус шести до минус четырех градусов. Ночью ожидается похолодание — до минус 14 градусов.

Также синоптики прогнозируют, что в Подмосковье в этот день будет идти небольшой снег.

Ветер ожидается северный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747–748 милиметров ртутного столба.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что солнечная и морозная погода ожидается в столице в грядущие выходные дни. В субботу погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления. В этот день снегопады преимущественно не прогнозируются. Однако в воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон.

Также, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в столице на второй неделе февраля будет соответствовать показателям весеннего сезона. Комфортные температурные значения, по его словам, сохранятся в городе до 10–11 февраля.