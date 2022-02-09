Аналитик пояснил, почему Минск ввел запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов

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Решение властей Белоруссии применять санкционные меры продиктовано беспрецедентным экономическим давлением. Об этом рассказал белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч.

Он отметил, что многие соседские страны применяли ограничительные меры в отношении Белоруссии, но страна не предпринимала ответных действий. Доброжелательная внешняя политика Минска со временем начала восприниматься как слабость и само собой разумеющееся явление. Действия в отношении Литвы эксперт назвал оправданными, так как страны не могут договориться.

— К сожалению, мы видим полную деградацию дипломатической школы в Литве. Высшее руководство страны не в состоянии оценить риски от своих действий. Мы это видим на примере череды внешнеполитических провалов, — отметил аналитик в комментарии ФАН.

Ранее вступило в силу решение Минска о запрете транзита по территории Белоруссии следующих из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые погружены на станциях «Литовских железных дорог». До этого Вильнюс ограничил транзит белорусских удобрений в литовские морские порты, передает «Взгляд.ру».

Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции в отношении граждан Белоруссии.