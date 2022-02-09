Аналитик пояснил, почему Минск ввел запрет на транзит из Литвы нефтепродуктов
Решение властей Белоруссии применять санкционные меры продиктовано беспрецедентным экономическим давлением. Об этом рассказал белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч.
Он отметил, что многие соседские страны применяли ограничительные меры в отношении Белоруссии, но страна не предпринимала ответных действий. Доброжелательная внешняя политика Минска со временем начала восприниматься как слабость и само собой разумеющееся явление. Действия в отношении Литвы эксперт назвал оправданными, так как страны не могут договориться.
— К сожалению, мы видим полную деградацию дипломатической школы в Литве. Высшее руководство страны не в состоянии оценить риски от своих действий. Мы это видим на примере череды внешнеполитических провалов, — отметил аналитик в комментарии ФАН.
Ранее вступило в силу решение Минска о запрете транзита по территории Белоруссии следующих из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые погружены на станциях «Литовских железных дорог». До этого Вильнюс ограничил транзит белорусских удобрений в литовские морские порты, передает «Взгляд.ру».
Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции в отношении граждан Белоруссии.