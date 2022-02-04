США ввели визовые санкции против граждан Белоруссии

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу, 4 февраля, заявил, что Соединенные Штаты Америки вводят визовые санкции в отношении некоторых представителей властей Белоруссии. Отмечается, что они наложены за деятельность, направленную против диссидентов за рубежом. Лица, которые попадают под данные ограничения —не уточняются.

Блинкен объяснил, что Соединенные Штаты осуждают любые подобные действия, в том числе попытку насильственно вернуть в страну белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио, которые прошли в прошлом году.

— Вашингтон поддерживает усилия Белорусского фонда спортивной солидарности в условиях «продолжающихся репрессий против белорусов внутри страны и за ее пределами», — рассказал госсекретарь, говорится в сообщении ведомства.

В августе 2021 года «Вечерняя Москва» писала, что инцидент с прошением политического убежища белорусской бегуньей Кристиной Тимановской может стать поводом для введения как спортивных, так и политических санкций против Белоруссии. Однако не основной их причиной.