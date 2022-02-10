Возгорание наземного источника электропитания в аэропорту Шереметьево оперативно потушено

Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

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Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после возгорания передвижного наземного источника электропитания. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

До этого сообщалось, что в 08:59 по московскому времени передвижная станция электрозарядки воспламенилась. Очаг локализировали и потушили за три минуты.

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По данным пресс-службы, инцидент никак не повлиял на обслуживание воздушных судов и пассажиров, аэропорт работает в штатном режиме.

На данный момент специалисты занимаются выяснением причин возгорания.

5 февраля в аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании была проведена проверка.

Ранее аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево.