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Возгорание наземного источника электропитания в аэропорту Шереметьево оперативно потушено

Георгий Соланович

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Возгорание наземного источника электропитания в аэропорту Шереметьево оперативно потушено
Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево
аэропорт шереметьево Карта всех событий

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после возгорания передвижного наземного источника электропитания. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

До этого сообщалось, что в 08:59 по московскому времени передвижная станция электрозарядки воспламенилась. Очаг локализировали и потушили за три минуты.

Фото: пресс-служба Шереметьево
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Фото: пресс-служба Шереметьево
Фото: пресс-служба Шереметьево
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Фото: пресс-служба Шереметьево
Фото: пресс-служба Шереметьево
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Фото: пресс-служба Шереметьево
Фото: пресс-служба Шереметьево
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Фото: пресс-служба Шереметьево

По данным пресс-службы, инцидент никак не повлиял на обслуживание воздушных судов и пассажиров, аэропорт работает в штатном режиме.

На данный момент специалисты занимаются выяснением причин возгорания.

5 февраля в аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании была проведена проверка.

Ранее аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево.

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