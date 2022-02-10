Возгорание наземного источника электропитания в аэропорту Шереметьево оперативно потушено
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после возгорания передвижного наземного источника электропитания. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
До этого сообщалось, что в 08:59 по московскому времени передвижная станция электрозарядки воспламенилась. Очаг локализировали и потушили за три минуты.
По данным пресс-службы, инцидент никак не повлиял на обслуживание воздушных судов и пассажиров, аэропорт работает в штатном режиме.
На данный момент специалисты занимаются выяснением причин возгорания.
5 февраля в аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании была проведена проверка.
Ранее аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево.