Врач рассказал, какие витамины необходимо принимать человеку и как это делать

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Зима — самое время дефицита солнца, свежих фруктов, тепла. Организм слабеет, чаще клонит в сон и лень вставать на работу. Справляются с таким состоянием просто — идут в аптеку и пропивают витамины. Но не все так просто. Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие витамины человеку нужно принимать и как правильно это делать.

По его словам, принимать витамины нужно только тогда, когда точно уверен в их недостатке. Так, например, если человек питается правильно и не страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, то в приеме витаминов он просто не нуждается.

Но один витамин — исключение из этого правила. Витамин D может быть ниже нормы из-за недостатка солнечных дней. Норма витамина D, уточнил врач, — от 30 до 100 нанограмм на миллилитр.

— Дефицит витамина D может привести к развитию остеопороза, инфекциям, сахарному диабету, онкологическим заболеваниям, сердечно-сосудистым и неврологическим расстройствам, — рассказал он.

Отмечается, что витамин D сочетает с жирорастворимым витамином К2, вместе они лучше усваиваются ЖКТ.

Врач также отметил, что чаще всего среди дефицита витаминов встречается недостаток витамина В12. При его нехватке может развиться так называемая пернициозная дефицитная анемия. В12 плохо усваивается из ЖКТ. В таком случае, подчеркивает врач, принимать его тогда приходится при помощи инъекций.

Полезным микроэлементом называется также цинк.

— Но его нельзя принимать с кальцием и железом, потому что последний мешает всасыванию и усвоению цинка, — отмечает Зиннатуллин.

Магний, по словам специалиста, лучше всего принимать вечером, перед сном. А в сочетании с кальцием будет усиливаться их взаимное всасывание, передает Пятый канал.

В конце зимы организм человека может испытывать нехватку жизненно важного витамина D. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», как проявляется недостаток этого витамина в организме и в каких продуктах он содержится.

По ее словам, в феврале многие испытывают недостаток витамина D, потому что дни короткие, почти нет солнца. К тому же по ряду причин (например, финансовой недоступности) люди не употребляют морепродукты или делают это в недостаточном количестве. Именно в морепродуктах высокая концентрация указанного витамина.