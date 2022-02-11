Ученые заявили о рисках смерти от Эболы спустя годы после заражения

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Вирус Эбола способен привести к летальному исходу, скрываясь годами в мозге человека. Об этом заявила группа американских ученых.

О способности вируса вызывать персистирующую инфекцию стало известно, когда его вспышки стали фиксировать в разных частях мира в различное время. При этом для специалистов оставалось загадкой, где именно в теле скрывается Эбола в течение многих лет.

Для поиска ответа им пришлось заразить лихорадкой 36 макак. Их лечили моноклональными антителами и параллельно следили за органами на наличие следов Эболы.

Ученым удалось выяснить, что вирус скрывался в мозге у семи макак. Около 20 процентов животных, переживших воздействие заболевания после лечения, по-прежнему имели персистентную инфекцию, отмечает Science Translational Medicine.

10 февраля сообщалось, что в ходе недавних исследований ученые выявили два ранее неизвестных симптома рака поджелудочной железы. Специалисты сообщили, что заболевание возникает, когда злокачественные клетки размножаются внутри поджелудочной железы, органа, вырабатывающего пищеварительные жидкости.

Только 25 процентов больных этим видом рака выживают в течение одного или более лет после того, как им был поставлен диагноз. Ученые выявили два наиболее серьезных ранее неизвестных симптома — жажда и темная моча.