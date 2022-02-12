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CAS намерен провести заседание выездной панели по делу Валиевой 13 февраля

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
CAS намерен провести заседание выездной панели по делу Валиевой 13 февраля
Фото: vk/olympic_russia

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет заседание по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля. Об этом в субботу, 12 февраля, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

— По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье, — передает его слова РИА Новости.

До этого глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что комитет поддерживает начало расследования в отношении окружения российской фигуристки.

9 февраля СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

15-летней Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине.

11 февраля также стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».

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