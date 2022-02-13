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Атмосферное давление в Москве в ночь на 18 февраля будет на 20 единиц ниже нормы

Полина Долганова

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Погода в Москве
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Атмосферное давление в Москве в ночь на 18 февраля будет на 20 единиц ниже нормы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Атмосферное давление в столице в ночь на 18 февраля будет находиться на отметке 724 миллиметра ртутного столба, то есть на 20 единиц ниже нормальных показателей. Об этом в воскресенье, 13 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Показания барометров обрушатся в ночь на 18 февраля до 724 миллиметров ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормы, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он уточнил, что такие скачки давления могут негативно сказаться на самочувствии москвичей.

До этого сообщалось, что в воскресенье, 13 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Также на дорогах возможно образование гололедицы. В столице днем столбики термометров покажут от нуля до плюс двух градусов. Ночью воздух станет холоднее — до минус четырех градусов.

В Подмосковье днем ожидается от минус трех до плюс двух градусов, а ночью температура опустится до минус семи градусов. Также местами в области возможен небольшой снег. В этот день ветер будет иметь западное и юго-западное направление.

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