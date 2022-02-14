Мать, изрезавшую сына в Энгельсе, заключили под стражу
Жительнице города Энгельс, обвиняемой в совершении преступления в отношении своего ребенка, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.
— Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 апреля 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что следователи также возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Трагедия, о которой идет речь, произошла ночью 12 февраля. Женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла собственному сыну множественные колото-резаные ранения. Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи, ребенок был госпитализирован.
По словам соседей, мальчик жил в далеких от идеала условиях, а его мать часто выпивала. По версии следствия, неустановленные на данный момент сотрудники не исполнили свои обязанности по защите прав малыша.
Подробнее об истории в материале «ВМ».