Мать, изрезавшую сына в Энгельсе, заключили под стражу

Фото: saratov.sledcom.ru

Жительнице города Энгельс, обвиняемой в совершении преступления в отношении своего ребенка, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

— Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 апреля 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что следователи также возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Видео: saratov.sledcom.ru

Трагедия, о которой идет речь, произошла ночью 12 февраля. Женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла собственному сыну множественные колото-резаные ранения. Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи, ребенок был госпитализирован.

По словам соседей, мальчик жил в далеких от идеала условиях, а его мать часто выпивала. По версии следствия, неустановленные на данный момент сотрудники не исполнили свои обязанности по защите прав малыша.

Подробнее об истории в материале «ВМ».