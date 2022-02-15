Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова прокомментировала фейки о «вторжении» России на Украину

Виктория Храменкова

В мире
Захарова прокомментировала фейки о «вторжении» России на Украину
Фото: roscongress / Анна Горбань

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию, распространяемую в СМИ, а также заявления западных политиков, которые утверждают, что Россия готовит «вторжение на Украину. В своем обращении она привела в пример строки из стихотворения Федора Тютчева.

— Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора, — сказала Захарова, отвечая на фейки о «вторжении».

Помимо этого, она подчеркнула, что Тютчев в своих публицистических работах уделял пристальное внимание развенчанию лжи о нашей стране, передает РБК.

Также Мария Захарова привела в пример работу французского писателя и путешественника маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году».

— Она служит прямым «доказательством умственного бесстыдства и духовного растления (отличительной черты нашего времени, особенно во Франции), — отметила представитель МИД РФ.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

Читайте также:
Украина Мария Захарова Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте