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В МОК сообщили, что ежедневно обсуждают дело Валиевой с ОКР

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
В МОК сообщили, что ежедневно обсуждают дело Валиевой с ОКР
Фото: vk/olympic_russia

Международный олимпийский комитет (МОК) ежедневно контактирует с Олимпийским комитетом России (ОКР) по поводу дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

— Вчера я говорил, что мы работаем на самых разных уровнях с ОКР, обсуждаем вопрос ежедневно, — передает его слова ТАСС.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

В допинг-пробе девушки от 25 декабря нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.

16 февраля дедушка спортсменки записал видеоролик, в котором заявил, что принимает триметазидин. Мать Валиевой подтвердила, что фигуристка часто общалась с пожилым родственником: он сопровождал ее на тренировки и сидел с ней дома, пока мать не возвращалась с работы.

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