CAS: триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки

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Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещенное вещество могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, которое принимал ее дедушка. Соответствующий документ в четверг, 17 февраля, опубликован пресс-службой суда.

— Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине, — сказано в заявлении CAS.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.

Фигуристка ранее объяснила наличие в организме запрещенного триметазидина лекарствами дедушки. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд. Чиновник заявил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения Камилы.

15 февраля спортивный юрист и бывший и. о. генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович рассказала «Вечерней Москве», что так называемое бытовое загрязнение часто фигурирует в качестве причины положительных допинг-проб спортсменов. Если в инциденте с Валиевой имел место именно этот случай, то рассмотрение ее дела может положительно завершиться уже в марте.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

В допинг-пробе девушки от 25 декабря нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.