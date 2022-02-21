СМИ: Украина и США обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обсуждала с украинским правительством возможный отъезд президента Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает канал NBC News.

— Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения, — сообщил в Twitter журналист телеканала Ричард Энджел.

Biden administration officials have discussed plans with the Ukrainian government for President Volodymyr Zelenskyy to leave Kyiv in the event of a Russian invasion, according to two people familiar with the discussions. @carolelee — Richard Engel (@RichardEngel) February 21, 2022

Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.